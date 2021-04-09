Динамо – Дніпро-1: прогноз

Динамо бореться за довгоочікуване чемпіонство з Шахтарем. Зараз кияни випереджають донеччан на 7 очок.

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За 6 турів до кінця чемпіонату динамівці мають всі шанси досягти своєї головної мети. Для цього потрібно максимально зберегти відрив від "гірників" до наступного тижня, коли відбудеться центральна зустріч всього чемпіонату.

До зими команда Ігора Йовічевіча прийшла останньою, і тоді хорвата не критикував хіба що ледачий. Але після зборів дніпряни дуже міцно додали. Дніпро-1 цієї весни не програє, і вже піднявся на 8 сходинку в турнірній таблиці. Причому по грі команда цілком може поборотися за потрапляння в першу п'ятірку.

Динамо – Дніпро-1: прогноз Favbet

Динамо виграло п'ять матчів УПЛ поспіль. Цікаво, що Дніпро-1 не програє на виїзді вже чотири матчі в чемпіонаті.

Динамо йде беззаперечним фаворитом зустрічі. Перемогу "біло-синіх" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,45. Водночас на звитягу дніпрян букмекери пропонують коефіцієнт 7.3.

Дніпро-1 вже зупиняв гранда українського футболу. У 2020 році дніпряни перемогли "біло-синіх" з рахунком 3:1. Однак зараз у підопічних Ігора Йовічевіча є шанс на нічию. Коефіцієнт на те, що гра з Динамо завершиться нічиєю – 4,45.

Динамо за 20 турів забило 43 голи, що приблизно 2,1 гола за гру. Коефіцієнт 2,12 на індивідуальний тотал Динамо більше 2.0. Букмекери пропонують коефіцієнт 1,61 на індивідуальний тотал Дніпра-1 більше 0.5.