Поєдинок Динамо – Дніпро-1 відбудеться у Дніпрі, а не Києві. Все тому, що матч першого кола між командами, в якому Дніпро-1 був номінальним господарем, було перенесено у Київ.

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У прямому ефірі гру Динамо – Дніпро-1 покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Сама ж гра розпочнеться о 17:00.

Трансляцію матчу проведе ютуб-канал Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:10, в якій експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ