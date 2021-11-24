Динамо дало бій Баварії, але вилетіло з єврокубків: хто став найкращим у складі киян

Київське Динамо 23 листопада програло Баварії та втратило усі шанси на єврокубкову весну. Статистичний портал WhoScored дав оцінки футболістам за матч у Києві.

Був активним, але не забив

Динамо було близьким до того, щоб вирвати мирову у матчі проти Баварії. За рахунку 1:2 на користь німецького клубу динамівці почали тиснути на ворота суперників. Але усі намагання були марними. Поєдинок завершився перемогою мюнхенців.

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Підопічні Мірчі Луческу показали гідну гру. Статистичний портал WhoScored оцінив дії усіх учасників цього матчу. Найкращим у складі Динамо став Віктор Циганков – 7.4. 24-річний правий вінгер киян у першому таймі декілька разів відзначався сольними проходами флангом. А вже у другому таймі теж вирізнявся самовіддачею на полі.

Також високо оцінили гру Дениса Гармаша, який вийшов на поле у другій 45-хвилинці – 7.3. Півзахисник став автором першого голу киян у Лізі чемпіонів.

Оцінку 7.2 отримав інший півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

Найкращим гравцем матчу у складі обидвох команд став фланговий захисник Баварії та збірної КанадиЩоправда, голи у складі мюнхенців забивали Роберт Левандовський та Кінгслі Коман.



Динамо – Баварія: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored