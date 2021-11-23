Перший гол в Лізі чемпіонів

У вівторок, 23 листопада, Динамо на власному полі приймало Баварію. До цього кияни провели чотири матчі в Лізі чемпіонів, де лише одного разу зіграли внічию, а ще тричі – програли. За ці чотири матчі команда не забила жодного голу, пропустивши одразу сім.

Перервати невдалу серію вдалося лише на 70-й хвилині матчу проти Баварії. Відзначився Денис Гармаш, який є одним з найкращих бомбардирів Динамо в цьому сезоні.

До теми Поразка за яку не соромно: Баварія декласувала Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів

Гармаш в цьому матчі вийшов на заміну після перерви. На 70-й хвилині кияни провели атаку. Шапаренко в центрі віддав ліворуч на Вітіньо. Але бразилець невдало прийняв м'яч – той влучив йому в п'яту. Та на щастя його підхопив Миколенко. І одразу перевів на протилежний фланг на Циганкова. Віктор вирішив сам не пробивати, а у штрафному майданчику прокинув його на Гармаша. А вже Денис, опинившись перед Нойєром, пробив повз голкіпера.

Відео голу Гармаша

"Динамо" забиває перший гол в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Кияни провели атаку. Шапаренко віддав на Вітіньо, але той не зумів прийняти м'яч. Від нього м'яч відлетів до Миколенка, який перевів його на протилежний фланг на Циганкова. А вже Віктор прокинув на хід Гармашу. Денис переграв Нойєра в ближньому бою