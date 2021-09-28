У Динамо були проблеми з вильотом на гру з Баварією у Лізі чемпіонів: що сталось

Київське Динамо 29 вересня зіграє на виїзді проти Баварії у рамках 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни із проблемами дістались до аеропорту "Бориспіль".

Труднощі перед відльотом

Футболісти українського гранда взяли курс у Мюнхен. Щоправда, перед прибуття в аеропорт "Бориспіль" у киян були труднощі.

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Клубний автобус з командою потрапив у корок на Бориспільському шосе через аварію на трасі. Через це виліт киян у Мюнхен затримався майже на годину. Молодіжна команда Динамо U-19 вже чекала на основу в аеропорту.

На гру Мірча Луческу взяв 24-х футболістів. Лише одна втрата у складі динамівців – Віталій Буяльський. Півзахисник не полетів у Мюнхен.

Нагадаємо, що у першому турі кияни зіграли у нульову нічию з португальською Бенфікою у Києві. А мюнхенський клуб розгромив на виїзді Барселону з рахунком 0:3.

Після стартовому туру групу Е очолили баварці, динамівці з одним очком йдуть третіми.

В іншому матчі групи Бенфіка прийме Барселону (29 вересня).

Матч Баварія – Динамо відбудеться 29 вересня у Німеччині. Початок зустрічі о 22:00.