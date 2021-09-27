Ігор Циганик в ефірі авторської програми повідомив інсайд про словесну сутичку між футболістами збірної України, а в матчі за Суперкубок – гравцями Шахтаря і Динамо – Сергієм Сидорчук та Андрієм Пятовим, перепалка яких мало не переросла в бійку.

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У матчі за Суперкубок трапився великий конфлікт. У перерві Сидорчук ледь не побився з Пятовим в підтрибунному приміщенні. Також Ніколіні хотів вдарити Вукоєвича. Звідки йде ця агресія? З'ясовувати стосунки потрібно на футбольному полі. Є команди, у яких не все виходить на футбольному полі, і вони намагаються відвернути увагу, чимось іншим,

– сказав Циганик.

Циганик резюмував, що цей конфлікт здатний зруйнувати відносини всередині збірної України, кістяк якої складають футболісти Динамо і Шахтаря:

"А скоро будуть міжнародні матчі, де Сидорчук та Пятов будуть у збірній, також, як і інші футболісти Динамо і Шахтаря. Після того, що творилося в матчі за Суперкубок, навряд чи можна буде говорити, що там буде адекватна ситуація і відносини. Для мене це тривожна ситуація і я з острахом чекаю матчу Динамо і Шахтаря в чемпіонаті України".

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