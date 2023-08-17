Команди доволі обережно розпочали поєдинок. Однак кияни більше часу проводили на частині поля суперника, адже рахунок першого поєдинку 1:0 на користь греків змушував "біло-синіх" це робити, пише 24 Канал.

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Кияни залишаються у грі

Перший гол у матчі був забитий на 38-й хвилині, але, на жаль, у ворота Бущана після невпевненої гри від захисників. Автором голу став колишній футболіст донецького Шахтаря Джурасек.

Однак радість Аріса тривала лише 7 хвилин. На останній хвилині першого тайму підопічні Мірчі Луческу спромоглись на гол. Сидорчук виконав філігранне закидання у штрафний суперника, на яке відгукнувся Волошин. Назарій головою ефектно пробив повз голкіпера грецького клубу.

Волошин зрівняв цифри на табло та повернув киян у гру 1:1.

Гол Волошина (друге відео)

Загалом рахунок у 2-матчевому протистоянні наразі на користь Аріс 2:1. Але попереду у киян ще 45 хвилин другого тайму.