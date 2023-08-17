Перший поєдинок суперників завершився мінімальною перемогою греків (1:0). Щоб відіграти гандикап підопічним Мірчи Луческу потрібно було забивати, пише 24 Канал.

До теми Динамо – Аріс: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги конференцій для киян

Проте першими відзначилися футболісти Аріса. Наприкінці першого тайму після навісу з кута штрафного Пальма переправив м'яч до воротарського і Джурасек розстріляв ворота Бущана. "Біло-сині" ще більше ускладнили своє завдання виходу в наступний раунд.

Відео голу Джурасека

Нагадаємо, що в минулому сезоні хорват Невен Джурасек захищав кольори донецького Шахтаря. Після закінчення чемпіонату хавбек отримав статус вільного агента та став гравцем Аріса.