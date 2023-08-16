Динамо невдало стартувало у новому для себе єврокубку – в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилося на виїзді Арісу. Все в матчі вирішив єдиний гол, який було забито з пенальті в середин другого тайму.

Варте уваги Шанси завжди є: як часто Динамо проходило далі у єврокубках, поступившись з різницею в один м'яч

Однак матч відзначився не лише поразкою Динамо. Але й ганебною поведінкою грецьких уболівальників на трибунах, які вивісили провокативний банер проти полку "Азов". Через це Українська асоціація футболу поскаржилася в УЄФА на поведінку грецьких вболівальників.

Тож 17 серпня команди проведуть матч-відповідь. Домашнім стадіоном Динамо обрало "Джулешті" у Бухаресті. Туди "динамівці" відправилися одразу після матчу в Греції. Через те в чемпіонаті України навіть перенесли матч Динамо проти Металіста 1925, щоб гравці мали більше часу на підготовку.

Матч Динамо – Аріс розпочнеться о 20:00 за київським часом. Динамо треба перемагати з різницею у два голи або більше, щоб проходити у наступний раунд кваліфікації. Перемога з різницею в один м'яч переведе гру в овертайм. Нічия або поразка означатиме виліт Динамо та кінець єврокубкової кампанії киян в цьому сезоні.

Матч Динамо – Аріс онлайн транслюватиме Footballhub. Ця трансляція буде доступна і на сайті 24 Каналу. Коментатор матчу – Олександр Новак.

Динамо – Аріс онлайн-трансляція

у Бухаресті, на стадіоні «Джулешті» у четвер, 17 серпня. Початок гри – о 20:00.