Дика поведінка: п'яні фанати Челсі побились з поліцією перед матчем Ліги чемпіонів

Челсі виборов у Лілля путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Напередодні матчу у Франції фанати лондонців відзначились зі знаком мінус.

Скандували ім'я Абрамовича та кидали феєри

Чисельна кількість британців приїхали у Францію, щоб підтримати рідну команду у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лілля. Однак ще перед поєдинком уболівальники Челсі запам'ятались дикими витівками.

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Фанати не встигли приїхати у Лілль, як вже почали вживати спиртні напої. П'яні уболівальники зробили з французьких вулиць справжнє сміттєзвалище. Така поведінка змусила місцевих викликати поліцію, але правоохоронці не злякали британців.

Уболівальники Челсі влаштували бійку проти поліції прямо на вулицях Франції. Фанати кидали пляшки, фаєри та співали пісні на підтримку Романа Абрамовича, на якого наклали фатальні для Челсі санкції. Доля лондонського клубу і підвішеному стані, але ультрас "аристократів" продовжує підтримувати російського мільярдера.

Відео сутички у Франції

Нагадаємо, що зустріч проти Лілль закінчилась вольовою перемогою Челсі на виїзді – 1:2. За підсумками двох матчів – 1:4 на користь лондонського клубу, який попрямував у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що фанати Челсі вже не вперше дивують нахабною поведінкою. На матчі АПЛ проти Бернлі уболівальники лондонців проігнорував мирну акцію на підтримку України. Замість оплесків фанати почали скандувати ім'я Абрамовича. Таку витівку різко засудив головний тренер Челсі Томас Тухель.