Дивне ігнорування фанатів

Вже традиційно перед початком матчів АПЛ команди висловлюють підтримку та солідарність Україні, яка бореться проти російських окупантів. Однак цього разу британці вирішили проігнорувати цю мирну акцію.

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Футболісти вишикувались у центральному колі, щоб разом із усіма фанатами оплесками підтримати український народ. Але уболівальники Челсі відмовились це робити. Замість цього ультрас "аристократів" почав вигукувати прізвище Романа Абрамовича, який продає клуб.

Це вимушена міра для олігарха, адже на нього накладені санкції.

Відео моменту

Своє невдоволення після цього висловив головний тренер Челсі Томас Тухель. Він засудив таку поведінку фанатів.

Невідповідний момент для цього. Якщо ми висловлюємо солідарність, значить, потрібно робити це разом. Ми разом стаємо на коліно. Або влаштовуємо хвилину мовчання, якщо, на жаль, вмирає важлива людина для нашого або іншого клубу. Це не той момент, коли потрібно транслювати інші послання. Неминуче висловлювати повагу. Ми проявляємо повагу як клуб, і потрібно, щоб наші вболівальники присвятили цю хвилину оплескам,

– сказав Тухель на пресконференції.

Відзначимо, що Челсі святкував розгромну виїзну перемогу над Бернлі з рахунком 0:4.

Свій наступний матч лондонський клуб зіграє знов на виїзді проти Норвіча (10 березня).

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