"Досяг поставленої мети": у Франції визначилися з долею Дешама у збірній

Легендарний Дідьє Дешам перебуває на чолі збірної Франції вже дванадцять років. Втім, кредит довіри до фахівця невичерпний.

Збірна Франції на стадії півфіналу вилетіла з чемпіонату Європи-2024. Підопічні Дідьє Дешама поступилися Іспанії з рахунком 1:2.

Читайте також Турнір провалено, – Мбаппе критично оцінив свій виступ на Євро-2024

Дешаму продовжують довіряти

Таким чином, "Ле Бльо" стали бронзовим призером Євро-2024. У Франції вирішили не посипати голову попелом та вигадувати велосипед. Дідьє Дешам залишиться головним тренером збірної. Про це повідомив президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло.

Дешам має контракт. Він досяг поставленої перед ним спортивної мети. Дідьє продовжить свою місію,

– сказав Діалло.

Зазначимо, що контракт 55-річного фахівця чинний до чемпіонату світу-2026. Тому відставка Дешама відкладається.

Невиразний виступ Франції на Євро-2024

Нагадаємо, що збірна Франція традиційно була серед фаворитів чемпіонату Європи. Однак по ходу турніру гра команди викликала чимало запитань.

З великими труднощами підопічні Дешама забивали голи. Невиразна гра в атаці стала об'єктом критики вболівальників та експертів.

Під час групового етапу "Ле Бльо" мінімально обіграли Австрію завдяки автоголу (1:0). У двох наступних матчах французи зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). До того ж "Кадрі" Мбаппе забив з пенальті.

У 1/8 фіналу знову автогол допоміг Франції перемогти Бельгію (1:0). А у чвертьфіналі лише у серії пенальті підопічні Дешама здолали Португалію.

Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом "Ле Бльо" вигравали чемпіонат світу-2018. Двічі французи здобували "срібло" на Євро-2016 та ЧС-2022.