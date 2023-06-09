Щось не так з Ф'юрі: найстрашніший нокаутер світу сумнівається в мегафайті Усика з британцем

Американський боксер Деонтей Валдер чудово вивчив психологію епатажного Тайсона Ф'юрі. Через власні примхи британець може не дочекатися "Бою століття".

Саудівські компанії дуже зацікавлені в організації небувалого турніру за участю чотирьох супербоксерів сучасності надважкого дивізіону: Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера та Ентоні Джошуа. Шейхи Саудівської Аравії не жаліють грошей для організації шоу.

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Мінливий Ф'юрі

В рамках турніру організатори планують провести поєдинки Усика з Ф'юрі та Вайлдера з Джошуа. Український чемпіон вже підписав контракт з саудівською компанією. "Бронзовий бомбардувальник" теж підтвердив, що отримав пропозицію на бій з Ей-Джеєм. Очікується, що боксери отримають свої найбільші гонорари в кар'єрі.

Проте Вайлдер сумнівається, що Ф'юрі погодиться на бій з Усиком.

"Знаючи Ф’юрі та знаючи його особистість, ви б не здивувалися, якщо бій не відбудеться. Він з таких людей – часом нерішучих.

Тайсон один із тих людей, які кажуть: "У мене є те, що хочу я". Але коли приходить час підписувати контракт, він змінюється. Коли ви його знаєте, це вже не дивно.

Ми побачимо, що станеться в кінці. Але якщо Ф’юрі не підпише контракт, ми з Ентоні Джошуа все одно продовжимо організацію бою", – сказав Вайлдер.

Вайлдер проти Ф'юрі

Нагадаємо, що Вайлдер тричі зустрічався на рингу з Ф'юрі. Перший поєдинок у 2018 році завершився нічиєю.

У реванші, який відбувся у 2020 році перемогу у 7-му раунді святкував "Циганський король".

Третя зустріч супертяжів стала одним з найвидовищніших поєдинків в історії боксу. Вайлдер двічі відправляв Ф'юрі на канвас, проте у 11 раунді британець нокаутував американця та здобув перемогу.

. Деонтей Вайлдер вважається одним з найнебезпечніших нокаутерів світу. На профі-рингу він здобув 43 перемоги, 42 з яких нокаутом.