Помстився за полеглих побратимів: Берінчик передав вогняний "привіт" ворогу – відео з фронту

Денис Берінчик продовжує професійну кар'єру, не забуваючи про допомогу та підтримку наших військових. Український боксер вчергове відвідав фронтові позиції.

Спортсмен поділився світлинами та відео із передової. Денис захопив із собою чемпіонський пояс, який із захватом розглядали українські військові.

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Підтримав моральний дух українських військових

Не забув Берінчик передати "вітання" ворожим позиціям та помстився окупантам за загиблих побратимів.

Слава Україні! З всіх загиблих побратимів,

– сказав у відео боксер.

Відео Берінчика із передової

Лише 26 серпня Берінчик побився в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Денис захистив чемпіонський пояс WBO International в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку проти шведа Ентоні Їгіта, з яким зустрічався на ринзі ще раніше.

Перемога над шведським боксером стала для українця вже 18-ю у профі-рингу.

А у вересні Берінчик знову поїхав на фронт, аби підтримати наших захисників, які щодня вибивають загарбників із українських територій.