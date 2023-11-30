Берінчик поб'ється за чемпіонський титул: хто стане суперником "Українського танка"

Наступний рік подарує українським фанатам боксу кілька поєдинків світового рівня. За один з повноцінних титулів чемпіона світу позмагається Денис Берінчик.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні відмовився від своїх титулів. Американець вирішив підкорити напівсередній дивізіон.

Читайте також Оголошено офіційну дату бою Далакян – Акуї: коли та де відбудеться чемпіонська битва

Тренер Берінчика заперечив інсайди про суперника

На один з вакантних титулів претендує український боксер Денис Берінчик. Незабаром він отримає можливість поборотися за пояс WBO.

Серед ймовірних суперників "Українського танка" називають два прізвища: Анхеля Фієрро та Ісаака Круза.

За інформацією інсайдера Буга Вільямса, який посилався на промоутера Круза Шона Гіббонса, саме мексиканський боєць стане суперником Берінчика за пояс WBO. Круз провів на профі-рингу 28 боїв, у яких здобув 25 перемог, 1 поєдинок завершився внічию, а у двох зазнав поразок.

Проте тренер Дениса Берінчика Єгор Голуб в коментарях LuckyPunch повідомив, що ні Круз, ні Фієрро не будуть суперниками його підопічного. Єгор попросив дочекатися офіційної інформації від промоутера Олександра Красюка, який займається справами Берінчика.