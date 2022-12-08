Обіцяють звання чемпіона світу: Берінчик розпочав співпрацю з промоутером Ф'юрі

Денис Берінчик успішно повернувся на ринг після майже року без поєдинків. Український боксер за одноголосним рішенням суддів переміг француза Івана Менді.

Після поєдинку генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про нові можливості для Дениса Берінчика. Український боксер розпочав співпрацю з промоутерською компанією Френка Уоррена "Queensberry Promotions".

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Красюк: Берінчик має стати чемпіоном світу

Цікаво, що Френк Уоррен є промоутером Тайсона Ф'юрі, який у 2023 році може зійтись на одному ринзі проти іншого українця Олександра Усика. А бій Берінчика – Менді якраз відбувся в андеркарді фіналу трилогії Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори.

Берінчик має стати чемпіоном світу! Він вже до цього готовий. На жаль, через війну ми не маємо можливості робити шоу в Україні, тому K2 Promotions об‘єднує зусилля з Queensberry Promotions та працюватиме над тим, щоб уже наступного року Денис отримав цей шанс. Упевнений, що наша співпраця буде плідною!,

– заявив промоутер.

Нагадаємо, що бій проти Менді став для Берінчика лише другим поєдинком, який він провів за межами рідної країни. До цього востаннє виходив на ринг ще у грудні 2021 року.

Після чого вступив у тероборону столиці України після 24 лютого. Декілька місяців поспіль він допомагав українським військовим та волонтерам, відвідував Харківщину та Сумщину.

Однак навіть це не завадило Денису якісно підготуватись до переможного бою над Іваном Менді.

Уоррен прокоментував початок співпраці з українцем.

"Я радію перемозі Дениса Берінчика, який здобув титул чемпіона Європи в легкій вазі в поєдинку з Менді. Він був поза рингом протягом року, і важко усвідомити, що він пережив, беручи до уваги вторгнення на його батьківщину. Попри певні складнощі з підготовкою, українець продемонстрував свою якість, і я радий, що ми співпрацюватимемо з ним, щоб підштовхнути його до титулу чемпіона світу наступного року", – сказав промоутер Ф'юрі.

Берінчик у бою проти Менді захистив пояс WBO International та забирав титул EBU, яким володів француз!