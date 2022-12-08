Бій Далакяна проти Хіменеса відбудеться 28 січня на арені OVO Arena Wembley у Лондоні. Вони виступлять в андеркарді бою Артура Бетербієва та Ентоні Ярда.

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Інформацію про підписання угоди про бій підтвердив співзасновник і віцепрезидент Union Boxing Дмитро Єлісєєв, який і представляє Далакяна.

Варто відзначити, що Артур Бетербієв виступає під канадським прапором. Хоча є росіянином, який активно підтримує одного з лідерів терористів Рамзана Кадирова. Але через наявність в нього канадського громадянства, він не потрапляє під санкції та вільно пересувається світом.

Перший захист за межами України

Для Далакяна це буде шостий захист титулу WBA після того, як він здобув чемпіонський пояс у 2018 році в бою проти Браяна Вілорії в американському Інглвуді. Після того він п'ять разів провів захист титулу, але всі ці бої відбувалися в Україні.

Востаннє Далакян виходив на ринг 20 листопада 2021 року в Києві. Він тоді в дев'ятому раунді нокаутував претендента на його чемпіонський титул Луїса Консепсьона.

Через війну Далакян не може проводити захисти титулу в Україні. І цим намагалися скористатися промоутери Хіменеса, які хотіли організувати бій в Коста-Риці. Але на це не погоджувалися представники Далакяна. Тож сторони погодили провести бій на нейтральній території.

Шанс на інші чемпіонські бої

Бій в Лондоні – чудова нагода для Далакяна отримати більш статусні бої, у тому числі й за чемпіонські пояси. Промоутерська компанія Matchroom Boxing розглядає можливість у 2023 році провести потенційний турнір серед боксерів в найлегшій ваговій категорії із залученням чемпіонів за різними версіями – WBC, WBA, WBO та IBF. Адже володар усіх чотирьох чемпіонських поясів отримує звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Matchroom Boxing представляє володаря титулу WBC Хуліо Сесара Мартінеса. А також Джессі Родрігеса, який свій наступний бій проведе проти Крістіана Гонсалеса за вакантний титул WBO у найлегшій вазі. Відтак промоутера бракує ще двох чемпіонських поясів.

Поки компанія працює над проведенням об'єднавчого бою між Мартінесом та Санні Едвардсом, який є чемпіоном за версією IBF. Тож переможець цього бою володітиме одразу двома чемпіонськими поясами. А якщо Родрігес переможе у свому бою за титул WBO, то йому постараються організувати бій проти переможця пари Далакян – Хіменес.

Відтак, якщо Далакян переможе Хіменеса та захистить свій чемпіонський пояс, то вже після цього може розраховувати на ще один чемпіонський бій. І якщо все складеться добре – то надалі й на титул абсолютного чемпіона світу.