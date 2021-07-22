Берінчик хоче вкрасти суперника Лопеса і здобути титул IBF

Непереможний український боксер Денис Берінчик прагне стати чемпіоном світу. Срібний призер Олімпійських ігор-2012 знайшов суперника для титульного поєдинку.

Берінчик хоче стати чемпіоном світу

33-річний Берінчик не проти зустрітися з австралійським боксером Джорджем Камбососом-молодшим.

До слова Пропонував більше грошей: Усик намагався відмовити Берінчика від бою з Лобовим

Зараз я третій у рейтингу WBO, шостий – у IBF. Чув, що Лопес відмовляється від поясу IBF. Із задоволенням побився б з Камбососом за титул,

– сказав Денис.

За попередньою інформацією, володар титулу IBF Теофімо Лопес може відмовитися від поєдинку з Камбососом. Існує ймовірність, що титул стане вакантним.

Втім, хто буде битися за титул – визначатиме IBF. Там можуть організувати турнір або ж відразу оголосити титульний бій.

Щодо Лопеса, то експерти прогнозують, що американець до кінця 2021 року проведе другий бій проти Василя Ломаченка.

Попередній бій Берінчика відбувся 21 березня. Український боксер за 3 раунди переміг Хосе Санчеса і вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Наступний поєдинок Денис проведе у лізі кулачних боїв проти Артема Лобова. Бій відбудеться вже 24 липня.