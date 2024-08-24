Ломаченко "забув" про День Незалежності: боксер відмовився привітати українців зі святом

Чимала кількість спорстменів привітали Україну з Днем Незалежності. Водночас колега Олександра Усика, боксер Василь Ломаченко відмовився від привітань українців зі святом.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях проігнорував День Незалежності України. Василь Ломаченко у жодній зі своїх соцмереж не згадав про таке значуще свято для рідної країни.

Читайте також Україна воскресає, – Усик привітав українців з Днем Незалежності

Ломаченко не привітав українців з Днем Незалежності

Було помічено, що у Інстаграмі та Фейсбуці українського боксера немає жодної згадки про День Незалежності України. У стрічці спортсмена крайній пост, у якому йдеться про рішення Верховної Ради заборонити діялність Московського патріархату на території країни.

Ломаченко не згадав про День Незалежності України/ скрин з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Ломаченко дуже різко відреагував на заборону УПЦ МП на території України, виклавши пост в Інстаграм. Також боксер публічно не засудив вторгнення ворожої країни та жодного разу не назвав Росію – терористом.