Український чемпіон за версією IBF у легкій вазі відреагував на прийняття нардепами закону про заборону УПЦ МП. Скандальна ситуація на релігійну тему набирає обертів.

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Реакція Ломаченка щодо заборони УПЦ МП

Після прийняття нового закону за яким Українська православна церква має розірвати усі стосунки з РПЦ. Василь Ломаченко неодноразово підтримував московський патріархат.

У своїх соцмережах боксер розмістив публікацію в якій розкритикував Верховну Раду за її рішення заборонитит УПЦ МП в Україні.

Справді «робимо історію». Безбожники думають, що перемогли… Дуже щасливий жити у такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир Усім,

– написав Ломаченко.

Також у своєму дописі українець розмістив рядки з Біблії, де вказано, що настане час та Бог віддасть усім за їх справи та слова.

Нагадаємо, учора, 19 серпня, Василь Ломаченко у своєму Інстаграмі виклав пост з "погрозами" для тих, хто підтримає заборону УПЦ МП в Україні.