Экс-чемпион мира в трех весовых категориях проигнорировал День Независимости Украины. Василий Ломаченко ни в одной из своих соцсетей не вспомнил о таком значимом празднике для родной страны.

Читайте также Украина воскресает, – Усик поздравил украинцев с Днем Независимости

Ломаченко не поздравил украинцев с Днем Независимости

Было замечено, что в Инстаграме и Фейсбуке украинского боксера нет ни одного упоминания о Дне Независимости Украины. В ленте спортсмена крайний пост, в котором говорится о решении Верховной Рады запретить деятельность Московского патриархата на территории страны.

Ломаченко не упомянул о Дне Независимости Украины/ скрин из инстаграма боксера

Напомним, что Ломаченко очень резко отреагировал на запрет УПЦ МП на территории Украины, выложив пост в Инстаграм. Также боксер публично не осудил вторжение вражеской страны и ни разу не назвал Россию – террористом.