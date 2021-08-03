Дебюту не буде: Яремчук не поїхав грати у Москву

Португальська Бенфіка вирушає на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти російського Спартака. Новачок "орлів" Роман Яремчук не дебютує за португальців.

Перший матч без Яремчука

Жовже Жезуш із тренерським штабом визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у першому матчі кваліфікаційного раунду єврокубків проти російського Спартака. Серед гравців немає Романа Яремчука.

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Нападник збірної України лише 31 липня офіційно поповнив лісабонський клуб. Українець підписав довготривалий контракт до літа 2026 року. Але дебютувати у найближчому поєдинку за новий клуб форвард не зможе.

Заявка Бенфіки на матч зі Спартаком

Воротарі: Свілар, Влаходімос, Елтон Лейте

Свілар, Влаходімос, Елтон Лейте Захисники: Жілберто, Грімальдо, Вертонген, Морато, Діогу Гонсалвеш, Отаменді, Лукас Веріссімо

Жілберто, Грімальдо, Вертонген, Морато, Діогу Гонсалвеш, Отаменді, Лукас Веріссімо Півзахисники: Таарабт, Мейте, Рафа Сілва, Піцці, Жедсон, Флорентіну, Жоау Маріу, Жіль Діаш, Вайгль, Евертон

Таарабт, Мейте, Рафа Сілва, Піцці, Жедсон, Флорентіну, Жоау Маріу, Жіль Діаш, Вайгль, Евертон Нападники: Сеферовіч, Вальдшмідт, Родріго Піньо, Карлос Вінісіус, Гонсалу Рамуш

Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Спартак – Бенфіка відбудеться у середу, 4 липня.