Про суму переходу з бельгійського Гента інформації немає. Раніше повідомлялося, що "Орли" заплатять близько 15 мільйонів євро.

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Майбутній сезон Бенфіка розпочне матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського Спартака. Гра пройде четвертого серпня.

Що відомо про кар'єру Яремчука

Останні чотири роки кар'єри Яремчук провів в бельгійському Генті, в якому став одним з найкращих бомбардирів в історії клубу, а також підняв свою трансферну вартість з 800 тисяч до 17,5 мільйонів євро за даними Transfermarkt.

Підсумовуючи кар'єру Яремчука в Генті, варто виділити його статистику – 61 гол, 18 асистів у 152 матчах.

Після трансферу Яремчука в Бенфіку, і Пластуна в Лудогорець, єдиним українцем у складі Гента залишається Роман Безус.