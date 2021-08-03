Перший матч без Яремчука
Жовже Жезуш із тренерським штабом визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у першому матчі кваліфікаційного раунду єврокубків проти російського Спартака. Серед гравців немає Романа Яремчука.
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Нападник збірної України лише 31 липня офіційно поповнив лісабонський клуб. Українець підписав довготривалий контракт до літа 2026 року. Але дебютувати у найближчому поєдинку за новий клуб форвард не зможе.
Заявка Бенфіки на матч зі Спартаком
- Воротарі: Свілар, Влаходімос, Елтон Лейте
- Захисники: Жілберто, Грімальдо, Вертонген, Морато, Діогу Гонсалвеш, Отаменді, Лукас Веріссімо
- Півзахисники: Таарабт, Мейте, Рафа Сілва, Піцці, Жедсон, Флорентіну, Жоау Маріу, Жіль Діаш, Вайгль, Евертон
- Нападники: Сеферовіч, Вальдшмідт, Родріго Піньо, Карлос Вінісіус, Гонсалу Рамуш