Заради українських вболівальників: промоутер Усика назвав нову локацію поєдинку з Дюбуа

Все менше часу залишається до офіційного оголошення поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Серед можливих місць проведення мегафайту розглядається братня Україні держава.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу з британським боксером Даніелем Дюбуа. Для українського чемпіона це буде першій бій з серпня минулого року, коли Олександр переміг у реванші Джошуа.

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Красюк: Польща для нас є братньою країною

Промоутер Олександр Красюк поділився останніми новинами з переговорів з представниками Даніеля Дюбуа. Цілком ймовірно, що поєдинок проведуть в Польщі, де буде забезпечена величезна підтримка Усика зі сторони українських і місцевих уболівальників. Проте це не єдиний варіант локації мегафайту.

Розглядаємо кілька опцій для місця проведення. Найголовніша це Велика Британія, також дивимось на Близький Схід. І є така цікава ідея, наразі ми її відпрацьовуємо, зробити цей поєдинок у Польщі, де є надзвичайно велика кількість наших співвітчизників, і Польща для нас є братньою країною. Чому б не скористатись цими обставинами?,

– заявив Красюк.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас розповів, коли може відбутися бій Усик – Дюбуа. Боксери не планують затягувати переговори, які повинні завершитися до 2 травня.