Боксери домовлялись про поєдинок за звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. Але перемовини зайшли у глухий кут.

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Поєдинку двох росіян не бути

Тепер Артур Бетербієв буде швидше за все битись проти обов'язкового претендента за версією WBC Каллума Сміта. Дмитро Бівол же ж може вийти у ринг проти Канело Альвареса, аби дати супернику реванш. Перший їх поєдинок відбувся 7 травня 2022 року. Тоді росіянин переміг за одноголосним рішенням суддів. Бівол отримав пояс WBA super.

Після чого із заявою виступив президент WBC Маурісіо Сулейман, який висловив свою солідарність Україні. За його словами, навіть, якби сторони домовились про бій Бетербієв – Бівол, то через позицію WBС, на кону поєдинку б не стояв пояс організації. Тобто, боксери б не бились за звання абсолютного чемпіона.

WBC не прийняла б цей поєдинок, він був би без нашого титулу на кону. WBC не може санкціонувати бій з Біволом через нашу позицію щодо Росії та її війни з Україною. На сьогодні такою є позиція WBC. Поки в Україні немає боксу, ми не приймемо бокс у Росії. Принаймні він не буде санкціонований WBC,

– заявив очільник WBC.

Натомість російських боксерів допустили до міжнародних змагань. Але навіть МОК немає тут права голосу, адже керує Міжнародною боксерською асоціацією (IBA) росіянин Умар Кремльов, а головним спонсором виступає "Газпром". Російські боксери можуть спокійно виступати під своїм прапором та назвою, а не як "нейтральні атлети".