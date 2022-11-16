Після п'яти провалів: Туреччина подалась на проведення чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках

Країна на південному сході Європи вже не вперше виявляє бажання провести континентальний турнір. Тепер же турки хочуть скласти конкуренцію англійцям та італійцям.

Через два роки пройде новий чемпіонат Європи з футболу. Його прийме Німеччина, яка також була однією із господарок минулого Євро.

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Також наступного року УЄФА визначить країни, які проведуть наступні континентальні першості. Кандидатами на обидва змагання стала Туреччина, яка подала дві заявки.

Разом з ними на Євро-2028 претендує спільна заявка британських країн – Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії. Саме ці асоціації є претендентами на перемогу у тендері.

Що стосується Євро-2032, то тут конкуренцію Туреччині складе Італія. Ця країна вже приймала чемпіонати Європи тричі – у 1968 та 1980 роках самостійно та у 2021 році – серед ще 11-ти країн-господарів.

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Невдалі спроби Туреччини

Відзначимо, що Туреччину можна назвати головною невдахою тендерів на Євро. Країна подавала заявку на кожен континентальний турнір з 2008 року. Тоді турки йшли на тендер разом з греками, однак у підсумку право на проведення отримали Австрія та Швейцарія.

На Євро-2012. Туреччина вже йшла самостійно і тоді цю країну випередила заявка України та Польщі. У 2016 році турки всього в один голос поступились Франції.

На наступне Євро Туреччина подалась єдиною, але УЄФА вирішив провести його у 12-ти містах континенту на честь ювілею турніру. Ну і нарешті на Євро-2024 турки були єдиними конкурентами Німеччині і зрештою теж програли.

. Лише 3% Туреччини географічно розташовані в Європі, тоді як 97% – в Азії.