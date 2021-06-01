Де Брюйне отримав травму обличчя: чи зіграє лідер збірної Бельгії на Євро-2020

Лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне не дограв фінал Ліги чемпіонів проти Челсі. Футболіст отримав серйозну травму обличчя та навіть міг пропустити через неї Євро-2020.
Лідер зіграє на Євро
На 56-й хвилині гри захисник Челсі Антоніо Рюдігер жорстко заблокував Де Брюйне у центрі поля. Кевін довго лежав на газоні, а потім був замінений через травму. На його обличчі під оком вже був синець, а саме око добряче заплило.
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Після матчу сам футболіст повідомив, що у нього перелом кісток носа та стінки лівої очниці. Через це гравець навіть міг не поїхати на чемпіонат Європи у складі збірної Бельгії. Однак все обійшлось. Атакувальний півзахисник не потребує операційного втручання. Але декілька тестів йому доведеться пройти.
Де Брюйне вже прибув у розташування національної команди, де буде готуватись до Євро-2020. Відзначимо, що Кевін – один із лідерів збірної, за яку вже провів 80 матчів, у яких забив 21 м'яч.
- Після заміни Де Брюйне гра "містян" ще більше розвалилась. Челсі втримав мінімальну перевагу (0:1) у рахунку та став переможцем Ліги чемпіонів.
- У сезоні-2020/2021 гравець відіграв 40 поєдинків у футболці Манчестер Сіті, у яких відзначився 10 голами та віддаав 18 асистів.
- У груповому раунді Євро-2020 Бельгія зіграє проти Росії, Данії та Фінляндії. Бельгійці стартують на чемпіонаті Європи матчем проти російської команди (12 червня).