Діагноз Де Брюйне

Кевін Де Брюйне розповів про характер травми, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі.

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За словами футболіста, у нього перелом носа та стінки лівої очниці.

Привіт, друзі, тільки що повернулися з лікарні. Мій діагноз – перелом кісток носа і перелом стінки лівої очниці. Зараз почуваюся добре. Звичайно, все ще розчарований тим, що сталося вчора. Ми повернемося,

– написав бельгієць.

На 56 хвилині гри захисник Челсі Антоніо Рюдігер жорстко заблокував Де Брюйне у центрі поля. Кевін довго лежав на газоні, а потім був замінений через травму. Рюдігер отримав жовту картку й продовжив гру.

Зауважимо, що 29-річний Де Брюйне отримав виклик у збірну Бельгії на Євро-2020.

Челсі виграв Лігу чемпіонів. Єдиний гол у фінальній грі забив німецький хавбек Кай Хаверц. Для Манчестер Сіті це був перший фінал Ліги чемпіонів в історії клубу.