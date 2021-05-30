Діагноз Де Брюйне
Кевін Де Брюйне розповів про характер травми, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
За словами футболіста, у нього перелом носа та стінки лівої очниці.
Привіт, друзі, тільки що повернулися з лікарні. Мій діагноз – перелом кісток носа і перелом стінки лівої очниці. Зараз почуваюся добре. Звичайно, все ще розчарований тим, що сталося вчора. Ми повернемося,
– написав бельгієць.
- На 56 хвилині гри захисник Челсі Антоніо Рюдігер жорстко заблокував Де Брюйне у центрі поля. Кевін довго лежав на газоні, а потім був замінений через травму. Рюдігер отримав жовту картку й продовжив гру.
Зауважимо, що 29-річний Де Брюйне отримав виклик у збірну Бельгії на Євро-2020.