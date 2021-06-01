Лидер сыграет на Евро
На 56-й минуте игры защитник Челси Антонио Рюдигер жестко заблокировал Де Брюйне в центре поля. Кевин долго лежал на газоне, а затем был заменен из-за травмы. На его лице под глазом уже был синяк, а сам глаз сильно заплыл.
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После матча сам футболист сообщил, что у него перелом костей носа и стенки левой глазницы. Поэтому игрок даже мог не поехать на чемпионат Европы в составе сборной Бельгии. Однако все обошлось. Атакующий полузащитник не требует операционного вмешательства. Но несколько тестов ему придется пройти.
Де Брюйне уже прибыл в расположение национальной команды, где будет готовиться к Евро-2020. Отметим, что Кевин – один из лидеров сборной, за которую уже провел 80 матчей, в которых забил 21 мяч.
- После замены Де Брюйне игра "горожан" еще больше развалилась. Челси удержал минимальное преимущество (0:1) в счете и стал победителем Лиги чемпионов.
- В сезоне 2020/2021 игрок сыграл 40 поединков в футболке Манчестер Сити, в которых отметился 10 голами и отдал 18 ассистов.
- В групповом раунде Евро-2020 Бельгия сыграет против России, Дании и Финляндии. Бельгийцы стартуют на чемпионате Европы матчем против российской команды (12 июня).