Лидер сыграет на Евро

На 56-й минуте игры защитник Челси Антонио Рюдигер жестко заблокировал Де Брюйне в центре поля. Кевин долго лежал на газоне, а затем был заменен из-за травмы. На его лице под глазом уже был синяк, а сам глаз сильно заплыл.

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После матча сам футболист сообщил, что у него перелом костей носа и стенки левой глазницы. Поэтому игрок даже мог не поехать на чемпионат Европы в составе сборной Бельгии. Однако все обошлось. Атакующий полузащитник не требует операционного вмешательства. Но несколько тестов ему придется пройти.

Де Брюйне уже прибыл в расположение национальной команды, где будет готовиться к Евро-2020. Отметим, что Кевин – один из лидеров сборной, за которую уже провел 80 матчей, в которых забил 21 мяч.