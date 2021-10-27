Даю хороші шанси Усику на перемогу у бою з Ф'юрі, – тренер нокаутованого Уайлдера

Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера. Тепер тренер переможеного Малік Скотт розповів, що думає про потенційний бій Ф'юрі та українця Олександра Усика.

Шанси в Усика є

Наставник американського боксера не виключає, якщо бій між Ф'юрі та Усиком таки відбудеться, то перемогу святкувати українець. Олександр має шанс повалити лідера дивізіону.

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Я даю Олександру дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Чи зможе він це зробити? Я не знаю. Але, знаючи про його стиль, мужність і кмітливість… поставив би я на нього? Ні. Я ні на кого не поставив би,

– заявив тренер Уайлдера.

Він запевнив, що обидва боксери сповідують потужні стилі боксу, тому для обох бійців такий поєдинок був би викликом: "Але, як людині, що робить ставки, вам доведеться поставити на Ф'юрі як на хлопця, який використовує свої розміри, що йде вперед і чинить тиск. Чи впорається Усик із цим тиском? Люди вважали, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа".

Останні бої Усика та Ф'юрі

Усик провів 12-раундовий бій проти Ентоні Джошуа. Українець мав кращий вигляд на ринзі та навіть в останньому раунді міг покласти суперника на канвас. Але фінальний гонг врятував британця від нокауту. Однак він не врятував Ентоні від поразки. Усі судді одноголосно віддали перемогу українцю.

Джошуа вже нібито офіційно активував опцію реваншу з Усиком. Другий бій між цими боксерами може відбутись у лютому – березні 2022 року.

Ф'юрі ж провів своє третє протистояння проти Деонтея Уайлдера. Британець вдруге поспіль нокаутував суперника. Вперше це сталось у другому поєдинку. Перший двобій між ними завершився мировою.