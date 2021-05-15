Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала матеріали видань Der Spiegel і The Telegraph про те, що допінг потрапив до її організму через статевий акт з колишнім бойфрендом.
Ястремська заявила, що дана інформація – брехня, і вона має намір залучити видання до відповідальності.
Коротко про ситуацію Допінг в організм Ястремської міг потрапити через секс з колишнім хлопцем, – ЗМІ
Ви вже напевно бачили інформацію в ЗМІ щодо мене і моєї ситуації з допінг-тестами. Хочу сказати, що історія про секс і заборонені речовини – брехня. Мої адвокати зв'яжуться з представниками видання, що опублікував цей слух,
– сказала Даяна.
"Я впевнена, що незабаром ми розберемося зі данною ситуацією, і я зможу очистити своє ім'я. Це все, що я поки можу вам сказати, оскільки поточний розгляд є конфіденційним", – заявила тенісистка.
Що відомо про допінг Ястремської
- Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Допінг був підтверджений і пробою B.
- 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.
- Даяна Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.
- Офіційні слухання у справі Ястремської відбудуться у травні. ITF вирішить, чи правда, що Ястремська намагалася приховати вживання допінгу, або ж її колишній бойфренд навмисно її оббрехав. Якщо суд ухвалить, що вона намагалася перешкодити слідству, їй загрожують додаткові санкції.