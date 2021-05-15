Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала матеріали видань Der Spiegel і The Telegraph про те, що допінг потрапив до її організму через статевий акт з колишнім бойфрендом.

Ястремська заявила, що дана інформація – брехня, і вона має намір залучити видання до відповідальності.

Коротко про ситуацію Допінг в організм Ястремської міг потрапити через секс з колишнім хлопцем, – ЗМІ

Ви вже напевно бачили інформацію в ЗМІ щодо мене і моєї ситуації з допінг-тестами. Хочу сказати, що історія про секс і заборонені речовини – брехня. Мої адвокати зв'яжуться з представниками видання, що опублікував цей слух,

– сказала Даяна.

"Я впевнена, що незабаром ми розберемося зі данною ситуацією, і я зможу очистити своє ім'я. Це все, що я поки можу вам сказати, оскільки поточний розгляд є конфіденційним", – заявила тенісистка.

Що відомо про допінг Ястремської