Ястремська розповіла, що їй найбільше заважає на корті

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла, що їй заважає під час гри. Їй важко впоратися зі своєю емоційністю.

Тенісистка розповіла, що постійно намагається працювати над своїми емоціями. Вона сподівається, що їй навчиться з ними працювати.

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Не тільки емоції

"Я намагаюся це робити на корті, намагаюся працювати, щоб мої емоції можна було контролювати. Якщо я навчуся їх контролювати у житті, то й на корті мені буде легше.

Я завжди була дуже енергійна, запальна. Думаю, що найбільша проблема, яка мені заважає на корті, - це емоції. Коли я тримаю їх під контролем, я показую дуже гарний рівень гри", – зауважила гравчиня.

Також Ястремська додала, все залежить і від концентрації, і дисципліни.

Раніше, коли я була в топі рейтингу, у топ-30, то тоді ще можна було сказати, що молодість і це ніби перекривало, а зараз більше це залежить, звичайно ж, від концентрації, від дисципліни та від того, як ти вмієш себе контролювати,

– додала тенісистка.

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