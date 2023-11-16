Цими днями в Турині проходить Підсумковий турнір АТР. До Італії з'їхались дев'ять найкращих тенісистів, яких розбили на дві групи, пише 24 канал.

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Був серед них і "нейтральний" росіянин Андрій Рубльов. Він потрапив у групу до Карлоса Алькараса, Александра Звєрєва та свого співвітчизника Даніїла Мєдвєдєва.

Турнір явно не задався для Рубльова. У стартовій зустрічі він поступився Мєдвєдєву, після чого не зміг зупинити другу ракетку світу Алькараса. У матчі з іспанцем у Андрія здали нерви.

Віддавши гейм на своїй подачі на старті другого сету, росіянин вирішив вимістити злість на ракетці. Рубльов шість разів поспіль з усієї сили вдарив нею по коліну та розбив його.

Відео зриву від Рубльова:

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Втім після цього росіянин продовжив гру, наче нічого не сталось. На пресконференції Андрій також заявив, що "нічого не було". Відзначимо, що поразка від Алькараса закрила перед росіянином можливість вийти в плей-офф.