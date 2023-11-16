Теннисистка рассказала, что постоянно пробует работать над своими эмоциями. Она надеется, что ей научится с ними работать.

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Не только эмоции

"Я пытаюсь это делать на корте, стараюсь работать, чтобы мои эмоции можно было контролировать. Если я научусь их контролировать в жизни, то и на корте мне будет легче".

Я всегда была очень энергичная, вспыльчивая. Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции. Когда я держу их под контролем, я показываю очень хороший уровень игры», – отметила игрок.

Также Ястремская добавила, что все зависит и от концентрации, и дисциплины.

Раньше, когда я была в топе рейтинга, в топ-30, тогда еще можно было сказать, что молодость и это как бы перекрывало, а сейчас больше это зависит, конечно же, от концентрации, от дисциплины и от того, как ты умеешь себя контролировать,

– добавила теннисистка.

Последние выступления спортсменки