Тенісистка розповіла, що постійно намагається працювати над своїми емоціями. Вона сподівається, що їй навчиться з ними працювати.

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Не тільки емоції

"Я намагаюся це робити на корті, намагаюся працювати, щоб мої емоції можна було контролювати. Якщо я навчуся їх контролювати у житті, то й на корті мені буде легше.

Я завжди була дуже енергійна, запальна. Думаю, що найбільша проблема, яка мені заважає на корті, - це емоції. Коли я тримаю їх під контролем, я показую дуже гарний рівень гри", – зауважила гравчиня.

Також Ястремська додала, все залежить і від концентрації, і дисципліни.

Раніше, коли я була в топі рейтингу, у топ-30, то тоді ще можна було сказати, що молодість і це ніби перекривало, а зараз більше це залежить, звичайно ж, від концентрації, від дисципліни та від того, як ти вмієш себе контролювати,

– додала тенісистка.

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