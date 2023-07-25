Екслегіонер Шахтаря відмовляється їхати у Росію, яка зруйнувала йому кар'єру в Україні

Російський футбол продовжує страждати через божевільні рішення Владіміра Путіна. Поки одні легіонери покидають місцевий чемпіонат, то нові не хочуть у нього приїжджати.

Одним із таких легіонерів, які не хочуть їхати грати на "болота" є Давид Нерес. 26-річний правий вінгер із липня 2022 року виступає з Бенфіку. Його перехід до "орлів" був дещо вимушеним. Адже бразилець був футболістом Шахтаря, але поїхав у Португалію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Принципова позиція легіонера

Нерес так і не встиг зіграти за "гірників" жодного офіційного матчу. Це добре пам'ятає футболіст. Тому Давид відмовляється переїжджати у російський клуб, країна якого забрала у нього можливість пограти з донецький колектив.

Ще однією причиною провального переходу буде те, що Зеніт не грає у Лізі чемпіонів. Адже російські клуби відсторонені від єврокубків. За це нехай "подякують" Владіміру Путіну.

Бенфіка теж не надто налаштована продавати свого правого вінгера у Росію, де його хотіли придбати за 30 мільйонів євро. Натомість португальський клуб вивісив втричі більший цінник – 100 мільйонів євро.

Контракт Нереса із Бенфікою розрахований до кінця червня 2027 року.

Від моменту переходу бразилець провів за колишній клуб нашого Романа Яремчука 48 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 16 асистів. Бенфіка стала лише четвертим для нього клубом у кар'єрі. До цього виступав за Сан-Паулу та Аякс.

Нагадаємо, що на "болотах" вже розпочався сезон-2023/2024. Зеніт після першого туру йде на 2-му місці одразу після Краснодару.