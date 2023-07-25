Одним из таких легионеров, которые не хотят ехать играть на "болота", является Давид Нерес. 26-летний правый вингер с июля 2022 года выступает из Бенфика. Его переход к "орлам" был несколько вынужденным. Ведь бразилец был футболистом Шахтера, но уехал в Португалию из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Принципиальная позиция легионера

Нерес так и не успел сыграть за "горняков" ни одного официального матча. Это хорошо помнит футболист. Потому Давид отказывается переезжать в российский клуб, страна которого забрала у него возможность поиграть с донецким коллективом.

Еще одной причиной провального перехода будет то, что Зенит не играет в Лиге чемпионов. Ведь российские клубы отстранены от еврокубков. За это пусть "благодарят" Владимира Путина.

Бенфика тоже не слишком настроена продавать своего правого вингера в Россию, где его хотели приобрести за 30 миллионов евро. Португальский клуб вывесил втрое больший ценник – 100 миллионов евро.

Любопытно! Контракт Нереса с Бенфикой рассчитан до конца июня 2027 года.

С момента перехода бразилец провел за бывший клуб нашего Романа Яремчука 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 ассистов. Бенфика стала лишь четвёртым для него клубом в карьере. До этого выступал за Сан-Паулу и Аякс.

Напомним, что на "болотах" уже начался сезон-2023/2024. Зенит после первого тура идет на 2-м месте сразу после Краснодара.