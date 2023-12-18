Епідемія травм у Мадриді: зірка Реала зазнав важкої травми, він пропустить цей сезон і Євро-2024

Давід Алаба порвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Поточний сезон для австрійця завершений, він навіть не зможе допомогти своїй збірній на чемпіонаті Європи.

Цього сезону мадридський Реал суттєво страждає від травм. Ще на початку сезону команда залишилась без основного воротаря Тібо Куртуа, який вилетів до квітня 2024-го.

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Також надовго травмувався і центрального захисника Едера Мілітао, який також має повернутись наприкінці березня. Тепер же Реал залишився без ще одного центрбека.

У грі проти Вільярреала серйозну травму отримав Давід Алаба. Лікарі діагностували австрійцю розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Орієнтовний термін відновлення складає 8 місяців. Таким чином, поточний сезон для Давіда завершений. Ба більше, Алаба також має пропустити Євро-2024, де його команда потрапила в групу до Франції, Нідерландів та переможця Шляху А.

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Окрім трьох вище названих гравців, цього сезону Реал вже втрачав через травми Вінісіуса, Камавінгу, Чуамені, Карвахаля, Модрича та Гюлера. Наразі мадридці йдуть першими у Ла Лізі, випереджаючи Жирону на одне очко. Втім каталонці мають гру в запасі.

Хто такий Давід Алаба