Цього літа мадридськи Реал втратив свого основного воротаря Тібо Куртуа. Бельгієць отримав травму хрестоподібних зв'язок, через що пропустить майже весь сезон 2023-2024.

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Очікується, що Тібо буде готовий повернутись на поле у квітні 2024-го. Влітку ж Куртуа міг би поїхати зі збірною Бельгії на Євро-2024, але, як повідомляють іспанські ЗМІ, 31-річний кіпер цього не буде робити.

За їх інформацією, Куртуа цілеспрямовано відмовиться від участі на чемпіонаті Європи, щоб влітку присвятити час повному відновленню та підготовці до сезону 2024-2025. Таким чином за місце в основі поборються Кун Кастельс з Вольфсбурга та Матс Селс зі Страсбурга.

Нагадаємо, що суперником Бельгії на Євро-2024 може бути Україна. Якщо підопічні Ребров пройдуть плей-оф, то потраплять у квартет до бельгійців, словаків та румунів.

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До слова, після травми Куртуа Реал вирішив не робити ставку на Андрія Луніна як гравця основи, а орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу. Наразі мадридці думають над викупом іспанця у лондонців, а також прощанням із Луніним влітку.