Цього сезону мадридський Реал суттєво страждає від травм. Ще на початку сезону команда залишилась без основного воротаря Тібо Куртуа, який вилетів до квітня 2024-го.
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Також надовго травмувався і центрального захисника Едера Мілітао, який також має повернутись наприкінці березня. Тепер же Реал залишився без ще одного центрбека.
У грі проти Вільярреала серйозну травму отримав Давід Алаба. Лікарі діагностували австрійцю розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.
Орієнтовний термін відновлення складає 8 місяців. Таким чином, поточний сезон для Давіда завершений. Ба більше, Алаба також має пропустити Євро-2024, де його команда потрапила в групу до Франції, Нідерландів та переможця Шляху А.
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Окрім трьох вище названих гравців, цього сезону Реал вже втрачав через травми Вінісіуса, Камавінгу, Чуамені, Карвахаля, Модрича та Гюлера. Наразі мадридці йдуть першими у Ла Лізі, випереджаючи Жирону на одне очко. Втім каталонці мають гру в запасі.
Хто такий Давід Алаба
- футболіст є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2009 по 2021 роки
- у мюнхенській команді Алаба виграв 25 трофеїв, в тому числі десять Бундесліг та дві Ліги чемпіонів
- у 2021 році австрієць перейшов у Реал в статусі вільного агента
- за "бланкос" оборонець награв 102 матчі, забивши 5 голів
- з Реалом Алаба взяв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також ЛІгу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу