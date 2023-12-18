Цього сезону мадридський Реал суттєво страждає від травм. Ще на початку сезону команда залишилась без основного воротаря Тібо Куртуа, який вилетів до квітня 2024-го.

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Також надовго травмувався і центрального захисника Едера Мілітао, який також має повернутись наприкінці березня. Тепер же Реал залишився без ще одного центрбека.

У грі проти Вільярреала серйозну травму отримав Давід Алаба. Лікарі діагностували австрійцю розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Орієнтовний термін відновлення складає 8 місяців. Таким чином, поточний сезон для Давіда завершений. Ба більше, Алаба також має пропустити Євро-2024, де його команда потрапила в групу до Франції, Нідерландів та переможця Шляху А.

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Окрім трьох вище названих гравців, цього сезону Реал вже втрачав через травми Вінісіуса, Камавінгу, Чуамені, Карвахаля, Модрича та Гюлера. Наразі мадридці йдуть першими у Ла Лізі, випереджаючи Жирону на одне очко. Втім каталонці мають гру в запасі.

Хто такий Давід Алаба