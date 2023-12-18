В этом сезоне мадридский Реал существенно страдает травмами. Еще в начале сезона команда осталась без основного вратаря Тибо Куртуа, вылетевшего до апреля 2024 года.

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Также надолго травмировался и центральный защитник Эдера Милитао, который также должен вернуться в конце марта. Теперь же Реал остался без еще одного центрбека.

В игре против Вильярреала серьезную травму получил Давид Алаба. Врачи диагностировали австрийцу разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Примерный срок восстановления составляет 8 месяцев. Таким образом, текущий сезон для Давида завершен. Более того, Алаба также должна пропустить Евро-2024, где его команда попала в группу во Францию, Нидерланды и победителя Пути А.

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Кроме трех выше названных игроков, в этом сезоне Реал уже терял из-за травм Винисиуса, Камавинга, Чуамены, Карвахаля, Модрича и Гюллера. Теперь мадридцы идут первыми в Ла Лиге, опережая Жирону на одно очко. Впрочем, каталонцы имеют игру в запасе.

Кто такой Давид Алаба