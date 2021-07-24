Білодід нагородили медаллю Олімпійських ігор-2020: фото
Джерело:24 канал
Дзюдоїстка Дарія Білодід перша з усіх представників України підійнялася на п'єдестал пошани літніх Олімпійських ігор-2020. У Токіо українка в перший день Ігор-2020 здобула бронзову медаль.
Білодід нагородили на Іграх у Токіо
20-річна Білодід стала першою українкою, яка здобула медаль у дзюдо на Олімпійських іграх. Дарія прикро програла у півфіналі, після чого виграла так званий маленький фінал.
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У поєдинку за "бронзу" українка здолала ізраїльтянку Широ Рішоні. Дарія не стримувала емоцій та розплакалася після перемоги.
Після того, як відбувся фінал, в якому представниця Косово Дистрия Краснікі завоювала золоту медаль, спортсменок нагородили.
Японка Фуна Тонако, яка у півфіналі була сильнішою за Білодід, отримала "срібло".
- Дарія Білодід після здобуття "бронзи" отримала привітання від Президента України Володимира Зеленського.