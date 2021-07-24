Білодід прокоментувала свій історичний успіх на Олімпійських іграх. Українка не стримувала емоцій.

Як це було Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова,

– розповіла Дарія.

"Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", – зазначила дзюдоїстка.

Дарія додала, що два роки тому назад вигравала тут, в Японії, чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід – чемпіонат світу та Олімпійські ігри.

Коротко про медаль Білодід на Олімпіаді