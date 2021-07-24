Пишаємось наполегливістю Дарії, – президент
Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна. Зазначимо, Білодід виборола у поєдинку бронзову медаль.
До теми Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо
Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Олімпійське "золото" Дарії ще попереду,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про "бронзову" перемогу Білодід
- У Токіо 24 липня українка перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні у фіналі вагової категорії до 48 кілограмів.
- Бронзова нагорода стала першою медаллю збірної України на Олімпіаді. Крім того, це перша нагорода у дзюдо на Олімпійських іграх з часів Пекіна-2008.