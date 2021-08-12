Футболістка збірної України перейшла в італійський топ-клуб
12 серпня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:ФК Фіорентина
Жіноча команда італійського клубу Серії А Фіорентини повідомила про перехід української захисниці Дарії Кравець.
Контракт з 27-річною футболісткою діє до кінця 2022 року.
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"Ласкаво просимо, Дар'я!" – привітав клуб Кравець українською мовою.
Днем раніше 27-річна футболістка пройшла фізичні тести в клубі в очікуванні реєстрації.
Що відомо про Кравець
- Виступала за юнацьку і молодіжну збірні України, була її капітаном. У складі "молодіжки" команди стала автором хет-трику у ворота ровесниць з Фарерських островів у відбірному матчі чемпіонату Європи (10:0).
- У національній збірній України виступає з 2014 року. У відбіркових турнірах чемпіонатів Європи та світу зіграла 25 матчів і забила 5 голів, а всього за збірну – 54 матчі і 5 голів.
- Вперше в складі збірної відзначилася голом 4 березня 2016 року наприкінці матчу проти Албанії. З того моменту стала стабільною гравчинею "синьо-жовтих". Перейшла із французького Реймса, де виступала разом з іншою українською футболісткою Тетяною Романенко.