Контракт з 27-річною футболісткою діє до кінця 2022 року.

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"Ласкаво просимо, Дар'я!" – привітав клуб Кравець українською мовою.

Днем раніше 27-річна футболістка пройшла фізичні тести в клубі в очікуванні реєстрації.

Що відомо про Кравець