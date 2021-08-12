Контракт с 27-летней футболисткой действует до конца 2022 года.

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"Добро пожаловать, Дарья!" – поздравил клуб Кравец на украинском языке.

Днем ранее 27-летняя футболистка прошла физические тесты в клубе в ожидании регистрации.

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