Через війну в Україні світовий спорт наклав серйозні санкції на росіян та білорусів. При цьому самі представники країн-терористок вирішили мовчати про війну і робити заяви про "спорт внє палітікі".

До теми Дайте мені відпочити, – Сабалєнко проігнорувала питання про її неприхильність до Лукашенка

Однією з найяскравіших персон у цьому аспекті є тенісистка Аріна Сабалєнка. Друга ракетка світу довгий час уникала питань про участь її Батьківщини у геноциді українців.

Тиск на білоруску

Ця історія досягла піку на Ролан Гаррос. Білоруску постійно питали про війну українські та іноземні ЗМІ, через що вона вирішила не відвідувати пресконференції, цинічно заявляючи, що відчуває себе в небезпеці.

Сабалєнка стала однією з героїнь серіалу Break Point на Netflix. У ньому вона розповіла про страждання від тиску з боку ЗМІ та через те, що її ненавидять, бо вона є громадянкою країни-терористки.

Я з Білорусі, тому мені було дуже погано. Це дуже важко, з чим вони стикаються. Якби я могла на це якось вплинути, то, звісно, я б зробила все можливе, щоб усе зупинити. Усі заговорили про те, що потрібно забанити всіх гравців із Росії та Білорусі. Я подумала, що всі дивляться на мене якось дивно. Мені стало здаватися, що всі ненавидять мене через мою країну. Після матчу я відкрила інстаграм і перше, що побачила, була фраза "ти помреш" або "я бажаю, щоб уся твоя сім'я померла від раку" і так далі. Коли я бачу ці повідомлення, у мене більше немає сил виносити таке. Це вже занадто,

– пожалілась Сабалєнка.

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Аріна Сабалєнка та війна в Україні

Нагадаємо, що Аріна у 2020-му році підтримала кривавий режим Алєксандра Лукашенка, який кривавим способом розігнав мітинги протестуючих проти відвертої фальсифікації виборів. Довгий час тенісистка намагалась уникати факт підтримки диктатора.

Зрештою під час нещодавнього Ролан Гаррос вона все ж таки визнала, що не підтримує війну та політику Лукашенка. Але чи була ця позиція відвертою? Або ж Аріна просто сказала ті слова, які мала б озвучити будь-яка адекватна людина? Залишається лише здогадуватись.

При цьому сама спортсменка живе у США, а не Білорусі. А її бойфрендом є хокеїст Константін Кольцов. Він теж підтримував режим Лукашенка, а минулого року ще і виступив із підтримкою війни в Україні.