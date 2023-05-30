Тьягу Селбот Вайлд (Бразилія) – Даніїл Мєдвєдєв 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

У Парижі розпочався другий цього року турнір Grand Slam Ролан Гаррос. У чоловічому змаганні на старт вийшли 128 найкращих тенісистів світу, пише 24 канал.

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На жаль, українців серед них нема. Втім перше коло подарувало позитивні емоції для вболівальників тенісу з України. На першому ж опоненті облажався найкращий тенісист з Росії та друга ракетка світу Даніїл Мєдвєдєв.

Характер бразильця

Спортсмену дістався далеко не найскладніший суперник – бразилець Тьягу Селбот Вайлд. Тенісисту, який йде аж 172-им в рейтингу АТР, для проходження в основну сітку довелось проти три раунди кваліфікації.

Перший сет бразилець забрав у тайбрейку, але наступний вже виявився за Мєдвєдєвим (також 7:6). Після третього здавалось, що Даніїл на класі візьме гору, адже Селбот Вайлд майже не чинив опору (2:6).

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Мєдвєдєв – невдаха Ролан Гарросу

Втім виявилось, що Тьягу накопичував сили. Бразилець виграв два останніх сети та сенсаційно пройшов росіянина. Цікаво, що це перший випадок у ХХІ сторіччі, коли гравець з топ-2 рейтингу АТР залишає Ролан Гаррос у першому колі.

Правда, саме у ситуації з Мєдвєдєвим це не дивно. Справа в тому, що Даніїл невдало виступає саме на французькому турнірі Grand Slam. Із семи своїх стартів на Ролан Гаррос росіянин п'ять разів вибув у першому раунді.